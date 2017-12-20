محمد الجلاهمة

شرع رجال مباحث الأحمدي في البحث عن مجهول أقدم على ضرب مواطن بمطرقة على وجهه وهو ما تسبب في اصابة المجني عليه بكسر في عظام الوجه، ولم تعرف الاسباب التي دفعت المتهم الى فعل ذلك، فيما اكد المجني عليه انه لم يسبق ان شاهد الجاني من قبل، ووجه وكيل النائب العام رجال مخفر ميناء الزور بتسجيل الواقعة باعتبارها جناية وحملت القضية رقم 20/2017.

من جهة أخرى، أسفرت حملات الامن العام، في العاصمة عن ضبط مواطن من مواليد 1991 تبين انه مطلوب للحبس 3 سنوات و6 اشهر واجب النفاذ بعد ادانته في قضية مخدرت، وكذلك مطلوب للتنفيذ المدني بمبلغ 183 دينارا.

كذلك تم ضبط مواطن ستيني بعد ان تبين انه مطلوب إلقاء القبض عليه لمخفر السالمية وتمت احالته الى المخفر، كما ضبط مواطن اربعيني مطلوب للتنفيذ المدني بمبلغ 1554 دينارا، وأحيل لمخفر الشويخ الصناعي، ومواطن من مواليد 1985 مطلوب للتنفيذ المدني بمبلغ 816 دينارا، ومواطن من مواليد 1984 صادر بحقه امر ضبط واحضار مطلوب مدني بمبلغ 5 آلاف دينار، ومواطن مطلوب مدينا بمبلغ 654 دينارا ومطلوب مدين بمبلغ 3500 دينار.