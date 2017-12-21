محمد الجلاهمة

قدم وافد مصري في ملف قضية سجلت في مخفر الأحمدي حملت عنوان «سرقة»، دليل إدانة وافد بنغالي وهو مقطع مصور يظهر قيام البنغالي بالتقاط كيس منتفخ كان يعتقد، على الأرجح، ان بداخله مالا، ولكن الحقيقة ان المظروف بداخله 5 جوازات سفر لزوجته العراقية وأبنائه الصغار.

وبحسب مصدر امني فقد تقدم الى مخفر شرطة الاحمدي وافد مصري وقال انه وخلال دخوله محلا شهيرا للصرافة سقط منه مظروف يضم جوازات سفر زوجته وأبنائه.

وأضاف: طلبت من شركة الصرافة ان أطلع على المقطع المصور قبل دقائق وشاهدت عاملا ويدعى (م.أ.) وهو يأخذ المظروف، لافتا الى انه حاول ان يعيد جوازات السفر فرفض الوافد وأنكر الاتهام.