محمد الجلاهمة

شرع رجال مباحث الاحمدي في البحث عن كاميرات مراقبة في منطقة المنقف في محاولة لتحديد هوية شخص مجهول قام بسلب وافدة فلبينية بتقييد يديها من الخلف والهروب بهاتف آيفون 6.

وبحسب مصدر امني، فإن فلبينية تدعى هامسيا من مواليد 1980 وتسكن الفروانية قالت في قضية حملت عنوان سلب بالقوة انها كانت تسير على مقربة من مطعم شهير في المنقف، واذ بشخص لم تتمكن من مشاهدته او معرفة جنسيته يقوم بتقييد يديها من الخلف ثم خطف هاتفها الآيفون والهروب جريا على الاقدام الى جهة غير معلومة.

من جهة أخرى، استدعى رجال أمن الأحمدي 3 وافدين للتحقيق معهم بشأن سلبهم وآخرين مجهولين وافدا هنديا 140 دينارا، وجاء أمر الاستدعاء بعد ان تقدم وافد هندي من مواليد 1977 ويسكن في المنقف ببلاغ عن تعرضه للسلب بالقوة لمبلغ 140 دينارا بمنطقة المهبولة من قبل 5 أشخاص لا يعرف سوى 3 منهم يعملون معه بالشركة التي يعمل بها، مؤكدا وجود خلافات سابقة بينهم ومسجل بها قضية في مخفر الفحيحيل وأمر وكيل النيابة بتسجيلها قضية وإحالتها إلى جهة الاختصاص.