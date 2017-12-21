هاني الظفيري

اقتيد مواطن في العقد الثالث من عمره الى المكافحة لحيازة المخدرات وتعاطيها. وكانت دورية تتبع امن الجهراء وخلال جولة لها رصدت شخصا جالسا على الرصيف، وكان بحالة مضطربة، ولدى الاقتراب منه فر على الاقدام، فتم تتبعه، وخلال محاولته الهرب سقط منه كيس شفاف تبين بداخله مادة الهيروين.

من جهة اخرى، اقتيد مواطن من مواليد 1989 الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ان تم توقيفه خلال حملة مقابل السجن المركزي وتبين انه في حالة غير طبيعية، ولدى تفتيشه عثر معه على ادوات تعاط وسيجارة ملغومة قطن مستعملة و9 حبوب متنوعة الاشكال.