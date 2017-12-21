العميد عبدالله سفاح وجّه بإحالة ٦ مركبات إلى كراج الحجز



هاني الظفيري

نفذ رجال أمن الأحمدي يوم امس حملة امنية استمرت لساعتين وذلك في مناطق المنقف والمهبولة والرقة وذلك في توقيت متقارب. واسفرت الحملة التي اشرف عليها مدير عام مديرية امن الاحمدي العميد عبدالله سفاح عن تحرير 50 مخالفة مرورية وضبط 3 متغيبين واحالة 6 مركبات الى كراج الحجز الى جانب ضبط 9 مدينين و3 وافدين مخالفين لقانون الاقامة، واحيل المخالفون الى الابعاد وبالنسبة للمتغيبين احيلوا الى مباحث الهجرة.

كما أمر مدير عام مديرية أمن محافظة الجهراء اللواء علي ماضي بإحالة حدث كويتي الى النيابة بعد ضبطه يقود مركبة دون حيازة رخصة سوق، وتم تحرير 4 مخالفات للحدث واحالة سيارته الى كراج الحجز، وكانت احدى دوريات امن الجهراء وخلال جولة لها في القيروان قد رصدت مركبة تبدو متهالكة ولا توجد بها لوحات وتبين ان قائدها من مواليد 2000 ولا يحمل رخصة فتم تحرير 4 مخالفات جسيمة له، منها عدم حمل رخصة قيادة وعدم حمل دفتر المركبة وعدم تركيب لوحة المركبة وخروج صوت من العادم.