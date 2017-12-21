إعداد: عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر ال هيد بتأييد براءة متهمين من حيازة واحراز المواد المخدرة وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين تهمة احراز وحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية من مادتي الترامادول والحشيش بقصد التعاطي والاتجار، وحضرت امام المحكمة المحامية بشرى الهندال عن المتهمين وترافعت شفاهة ودفعت ببطلان اجراءات القبض والتفتيش، وان استئناف النيابة العامة لم يأت بجديد، وكذلك تناقض اقوال الشهود.

كذلك دفعت بشيوع الاتهام حيث ان المسكن الذي يقيم به المتهمان يسكنه آخرون ولا يوجد بالاوراق اي دليل على ادانتهما.