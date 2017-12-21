محمد الجلاهمة

أحال مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح الى مباحث الاحمدي قضية حملت عنوان اعتداء بالضرب وذلك بضبط واحضار شخص مجسم هارب، وجاءت الإحالة بعد ان تقدم مواطن الى مخفر شرطة الاحمدي، مشيرا الى انه كان برفقة زميل له وخلال سيرهما بالمركبة حدث تلاسن بينه وبين شخص يدعى (أ.م) بينهما معرفة سابقة.

واضاف المبلغ وهو في العقد الثاني بأن المدعي عليه أصر على التوقف ونزل من المركبة بعد ان اصطدم بها عمدا واعتدى عليه وعلى مرافقه بالضرب واحضر المجني عليه ومرافقه تقريرا طبيا يؤكد ما ذهب اليه في بلاغه.