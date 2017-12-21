عبدالله قنيص

تمكن رجال مباحث مبارك الكبير من ضبط وافــدة ســورية مطلوبة لـ 7 قضايا ومواطن من مواليــد 1987 مطـــلوب لـ 12 قضية. جاءت عملية الضبط في نطاق محافظة مبارك الكبير بعد وصول امر لضبط واحضار المدعين نظرا لتواريهما عن الانظار.

وبحسب مصدر أمني فإن رجال مباحث مبارك الكبير وصلت إليهم معلومات بأن وافدة سورية مطلوبة على ذمة 7 قضايا طلب دين متوارية عن الانظار في شقة في صباح السالم، وعليه تم التواصل مع النيابة وضبطها واحالتها إلى التنفيذ المدني.

كما وصلت معلومات بأن مواطنا مطلوبا لـ 12 قضية مدين لوزارة العدل متواجد في منزل والده في منطقة القرين، حيث تم ضبطه واحالته هو الآخر للتنفيذ المدني.