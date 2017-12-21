محمد الجلاهمة

رجح مصدر أمني ان تقوم وزارة الداخلية بإبعاد وافد مصري أسلم وتلا الشهادة على مرأى ومسمع من أعداد غفيرة في مقطع مصور ثم عاد بعد ذلك في مقطع آخر لينكر أنه أقدم على ذلك وينفي خوفه «من أي حد» قبل أن يختم الفيديو بالسباب.

وقال المصدر انه سيتم التحقق أولا عما إذا كان الوافد لايزال يقيم في الكويت أم عاد الى موطنه، مع استشارة القانونيين في هذه القضية عقب انتشار المقطعين المصورين، لافتا إلى احتمالية ان يلاحق الوافد قضائيا.

وكان الوافد ويدعى «راضي» من محافظة سوهاج المصرية تم تصويره وهو يردد الشهادتين في أحد المساجد أمام عدد من الأشخاص الذين باركوا له هذه الخطوة واحتضنوه ودعوا له بالقبول، قبل أن يبرر خطوة إسلامه برؤيا كانت تراوده منذ عدة أشهر.

لكن «راضي» عاد قبل أن يمر وقت طويل وعبر مقطع مصور ثان لينكر تماما معرفته بما جاء في المقطع الأول، مؤكدا تمسكه بالمسيحية وأنه سيموت ويعيش عليها وأنه لا يخاف من أي شخص قبل أن ينهي حديثه بالسب.