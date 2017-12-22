«الإطفاء»: عملية الإنقاذ كانت صعبة جداً والمعقدة لضيق المكان وتراكم الرافعة والحديد فوق الوافد

محمد دشيش - أحمد خميس

في عملية إنقاذ معقدة وتحتاج للعمل بعناية ودقة ومهارة عالية للحفاظ على سلامة الشخص المحشور الذي كان على قيد الحياة، نجحت فرق الإطفاء فجر امس في إنقاذ فني ميكانيك انحشر تحت رافعة انقلبت في سكراب الخشب بمنطقة أمغرة. تفاصيل الحادثة بدأت عندما انقلبت رافعة حمولة ٢٠٠ طن وبداخلها فني ميكانيك من احدى الجنسيات العربية كان يعمل على رفع حمولة من الحديد وحدث اختلال في وزنها أدى الى انقلابها وانحشاره تحتها وهو على قيد الحياة، وكان ذلك في تمام الساعة ٥:٣٠ مساء يوم أمس الأول الأربعاء، وأدى الحادث إلى إصابة شخص آخر كان قريبا من موقع حادث الانقلاب بإصابات متفرقة نقل على اثرها للعلاج في مستشفى الجهراء. وتم إبلاغ مركز عمليات الإطفاء عن طريق اتصال تلقته من الأشخاص المتواجدين في الموقع لتتوجه على الفور فرق الإطفاء من مراكز الجهراء الحرفية والإنقاذ الفني والإسناد بقيادة رئيس مركز الجهراء الحرفية المقدم طارق الحطاب ورئيس قسم (ب) بمركز الإنقاذ الفني المقدم احمد عسكر. وعمل رجال الإطفاء على ثلاثة أهداف رئيسية لإخراج الفني المحشور كونه كان على قيد الحياة وهذه العملية صعبة جدا ومعقدة لضيق المكان، ونظرا لتراكم الرافعة والحديد من فوقه وعدم استقرار الرافعة بعد انقلابها ما جعل قائد الموقع يتخذ القرار بتطبيق الآتي:

تأمين الرافعة للحفاظ على سلامة الشخص المحشور الذي كان على قيد الحياة دون تعرضه لأي إصابات مضاعفة خلال عملية الإنقاذ، والهدف الثاني قيام فرق الإنقاذ بقطع أجزاء الحديد المتراكمة فوق المحشور للتمكن من الوصول إليه، أما الهدف الثالث فتمثل في رفع الأجزاء التي يتم قطعها مع رفع الرافعة للتمكن من إخراجه.

هذا وتمكن رجال الإطفاء من تحقيق أهدافهم بنجاح في عملية الإنقاذ باستخدام أحدث الآليات والمعدات والتي كان من ضمنها رافعات ومعدات للقطع والفتح ووسادات للتثبيت، وتم تسليمه إلى فنيي الطوارئ الطبية الذين قاموا بدورهم في نقله إلى مستشفى الجهراء.

كان الحادث تحت إشراف نائب المدير العام لقطاع تنمية الموارد البشرية بالإنابة العميد محمد المحميد ومدير إطفاء محافظة الجهراء بالإنابة المقدم إبراهيم المهيني ورئيس مركز الإنقاذ الفني المقدم عبدالوهاب الفرس. وتابع الحادث مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد الذي أشاد بجهود فرق الإطفاء التي عملت على مدى ١٢ ساعة متواصلة لإنهاء عملية إنقاذ صعبة ومعقدة بكل حرفية واقتدار.

كما تواجد في موقع الحادث رجال الأمن والطوارئ الطبية التي نقلت المصابين إلى مستشفى الجهراء.