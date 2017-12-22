محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص
علمت «الأنباء» أن إدارة العمالة المنزلية استدعت صاحب مقطع الفيديو الشهير بـ «قروب أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية» تنفيذا لتعليمات مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، وجرى التحقيق معه بحضور محاميه والذي استمر لمدة أربع ساعات لتحريضه على عدم خفض أسعار العمالة المنزلية لأقل من ألف دينار، وتم إرفاق مذكرة بالتحقيق الذي أجري له والذي أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بإحالة المذكرة مع محاضر التحقيق إلى جهاز حماية المنافسة التابع لوزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب مكتب استقدام العمالة المنزلية «المحرض» على عدم خفض الأسعار للإضرار بالمواطنين، مع العلم بأن عقوبات التجاوز في نصوص حماية المنافسة مغلظة.