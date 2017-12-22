ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت من ضبط مكتب وهمي للعمالة المنزلية يديره وافدون، حيث يقومون بالنصب على المواطنين والمقيمين.

وفي التفاصيل، وردت معلومات إلى إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بوجود مكتب وهمي للعمالة المنزلية يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين، حيث يتفق القائمون عليه معهم على توفير عمالة منزلية مقابل مبالغ مالية وإعطاء المواطن أو المقيم سند قبض لإيهامه انه مكتب عمالة منزلية رسمي، وعلى ضوء ذلك تم تكثيف التحريات التي أثبتت بالفعل صحة المعلومات، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط 8 نساء من جنسية أفريقية، وبالتحقيق معهن اعترفن بأنهن لا يعملن لدى كفلائهن ويعملن بنظام العمل اليومي وبالاستعلام عنهن بجهاز الحاسب الآلي تبين أنهن مسجلة عليهن بلاغات تغيب، وقد أحيل الجميع إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.