هاني الظفيري

بعد أيام قليلة من اتهام وافدة إيرانية وافدا أردنيا بتحريضها على الفسق والفجور في احد المجمعات في محافظة الأحمدي تكررت القضية ولكن بصورة تجاوزت التحريض ووصلت الى حد هتك العرض، اما المجني عليها في القضية فهي وافدة آسيوية أربعينية، فيما الجاني شاب سوري يبلغ من العمر 27 عاما.

وفي التفاصيل فإن هندية من مواليد 1968 وتعمل في بقالة استنجدت بعمليات الداخلية مشيرة الى ان وافدا سوريا يدعى (م. أ.) تهجم عليها في البقالة وتحرش بها وحاول الاعتداء عليها، وعلى الفور وصلت دورية الى موقع البلاغ وتم القبض على الوافد وإخطار وكيل النائب العام الذي أمر بحجز الوافد السوري في نظارة مخفر الجليب وتسجيل قضية بحقه مع استدعائه للتحقيق يوم الاحد، هذا ونفى السوري في إفاداته امام محقق الجليب ما ذكرته الأربعينية الآسيوية من انه حاول الاعتداء عليها متسائلا: كيف لي أن أفعل ذلك بحق سيدة تتجاوز عمر أمي؟!