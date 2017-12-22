أمن الجهراء توصل إلى صاحبة القسيمة ووضع حراسة مشددة عليها

هاني الظفيري - محمد الدشيش

احتجز وافدان من الجنسية الآسيوية في نظارة مخفر سعد العبدالله وتم فرض حراسة على منزل في منطقة سعد العبدالله تحول الى وكر ضخم لتصنيع الخمور المحلية، فيما أدرج اسم وافد آسيوي ثالث على قوائم المطلوب القبض عليهم لدى وصوله البلاد لاستغلاله المنزل في تصنيع الخمور بعد استئجاره من مواطنة. ووفق مصدر أمني، فإن عسكريا في الحرس الوطني تقدم الى مخفر شرطة سعد العبدالله ببلاغ عن انه يشك في قسيمة تستغل في اعمال مشبوهة، لافتا الى ان القسيمة تصدر عنها خاصة في الأوقات الرطبة رائحة كريهة الى جانب تردد مركبات في منتصف الليل محملة بكراتين.

وفور انتهاء العسكري من إفادته تم إبلاغ مدير عام مديرية امن الجهراء اللواء علي ماضي الذي وجه بإرسال دورية، ولدى طرق رجال الأمن باب القسيمة فوجئوا بشخصين يركضان في محاولة للهرب ليتم ضبطهما، وبالدخول الى المنزل وجد ما يقارب 143 برميلا معبأة بالخمور و177 كرتونا بها قنان معبأة بالخمور.

وأضاف المصدر: تم التوصل الى هوية المالك وتبين انها مواطنة، حيث قالت إنها أجرت المنزل لشخص آسيوي أبلغها بأنه سوف يستغل القسيمة كسكن للمهندسين.

هذا، وتم وضع حراسة مشددة على الوكر تمهيدا لاتخاذ اجراءات بشأن مصادرة الخمور وإتلافها وإحالة من يديره الى النيابة.