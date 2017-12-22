هاني الظفيري

أمر مدير عام مديرية أمن الجهراء اللواء علي ماضي بإحالة مواطنين وآسيويين الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحيازة مخدرات وتعاطيها، وكانت إحدى دوريات أمن الجهراء وخلال جولة لها في منطقة سعد العبدالله شاهدت مركبة متوقفة بعرض الطريق والشخص الذي بداخلها نائم حيث تم إيقاظه وتبين انه في حالة غير طبيعية وبتفتيشه عثر معه على سيجارتي حشيش وكيس كيميكال، وفي منطقة النسيم. وخلال جولة لدورية امن خلف ممشى في النسيم تم الاشتباه في شخص يبدو انه في حالة غير طبيعية، وبتفتيشه عثر معه على 5 سجائر بها آثار حشيش وعدد 2 كيس كيميكال، وإلى منطقة الفروانية تم توقيف وافدين للاطلاع على صلاحية الإقامة وتبين ان احدهما مطلوب لمباحث الإقامة، وبتفتيشه ومرافقه احترازيا عثر معهما على 3 أكياس هيروين.