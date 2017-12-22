إعداد: عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد ببراءة متهم من جلب مادة مخدرة (الحشيش)، بعدما قضت محكمة أول درجة بحبسه بالمؤبد.

وفي التفاصيل أنه ، وحسب ما أدلى أحد الشهود، وردت معلومات من مصادر سرية تفيد بقدوم لنج إيراني قادم من ميناء عبادان في جمهورية إيران الإسلامية إلى الكويت وحمولته تفاح وعلى متنه أشخاص إيرانيو الجنسية يجلبون المواد المخدرة بقصد الاتجار وتسليمها إلى أشخاص بالكويت، وحال وصول اللنج المياه الإقليمية الكويتية تم ضبط وتفتيش المتهم والمركب، ووجد بالحقائب التي كانت بحوزة المتهم وآخرين 179 قطعة لمخدر الحشيش بالإضافة إلى 42 قطعة كانت مخبأة أسفل حمولة التفاح وتزن إجمالي 109 كيلو غرامات حشيش.

وأمام محكمة الاستئناف قدم المحامي محمد الخالدي مرافعة التمس فيها إلغاء حكم الجنايات والقضاء بالبراءة تأسيسا على انتفاء صلة المتهم بالواقعة لخلو إذن النيابة من ذكر اسمه وإقرار ضابط الواقعة بأنه لم يشاهد المتهم بشكل دقيق لضعف الإضاءة في مكان الواقعة وخلو الأوراق من أي دليل يقيني ضده وكذلك انتفاء أركان جريمة الجلب في حق المتهم.