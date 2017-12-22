إعداد: عبدالكريم أحمد

أخلت النيابة العامة أمس سبيل المقيم المصري وحيد محمود بعدما حققت معه بتهمة الضرب على خلفية تشاجره مع مواطن بمحل تصليح دراجات نارية في منطقة الشويخ.

وأفاد مصدر لـ «الأنباء» بأن المتهم وحيد أوضح لوكيل النيابة انه كان بمعرض الدفاع عن نفسه، لافتا إلى أنه تعرض للكمة قوية من المواطن الأمر الذي جعله يلتقط من الطاولة «طفاية بلاستيك» شبيهة بالتي توضع في المركبات ويضربه بها دفاعا عن النفس، بوقت لفت فيه إلى أنه تعرض للضرب المبرح حتى أغمي عليه ولا يعلم أن نية المعتدي عليه تتجه لإزهاق روحه من عدمه.

وأشار المصدر إلى ان وكيل النيابة عاين المحل والعصا الخشبية والبطارية والطفاية المستخدمة في المشاجرة، وعرضهم على المتهم وحيد فأقر بها.

وكشف ان وكيل النيابة كان قد واجه المتهم المواطن قبل يومين بـ 5 تهم هي الشروع بالقتل والسب في مكان عام وإتلاف المحل عمدا وإساءة استعمال الهاتف والسب والقذف بالمخالفة لقانون الجرائم الإلكترونية على خلفية قيامه بالتصوير لاحقا.

وأوضح المصدر ان المتهم المواطن دافع عن نفسه مؤكدا عدم نيته الشروع بقتل المصري، مشيرا إلى انه دافع عن نفسه بعدما تعرض لضربة قوية على رأسه جعلت دماؤه تسيل وأنه لو كان يريد قتله لالتقط آلة حادة كسكين أو غيره بدلا من ضربه بيديه ورجليه أو عصا خشبية.

وذكر ان التقرير الطبي لإصابة المتهم المصري أظهر تعرضه لإصابات وكدمات متفرقة وكسر بسيط في الأنف، غير أن هذه الإصابات لا تشكل عاهة مستديمة ويمكن الشفاء منها بأقل من 30 يوما.

ولفت المصدر إلى أن المتهم المواطن سيمثل الخميس المقبل أمام قاضي تجديد الحبس، حيث سيواجهه بالاتهامات الجديدة المسندة إليه من قبل النيابة العامة بعد أن واجهه مسبقا بتهمة وحيدة وهي جناية أذى بليغ.