هاني الظفيري

أمر مدير أمن الجهراء اللواء علي ماضي بتسجيل قضية بناء على طلب وافد عراقي الجنسية وآخر من فئة البدون ضد مواطن يعمل مدرسا بعد أن اتهماه بسرقة هواتفهما النقالة الذكية في مخفر الصليبية وجار استدعاء المتهم والتحقيق معه فيما نسب إليه.

وقال مصدر أمني إن بلاغا تقدم به شخصان أحدهما بدون والآخر من الجنسية العراقية لرجال أمن مخفر الصليبية وأفاد فيه بأنهما تعرضا إلى السرقة على يد مواطن زودا رجال الأمن ببياناته حيث يعمل مدرسا في إحدى المدارس الحكومية وتم اخطار مدير الأمن الذي أمر بتسجيل قضية تحت مسمى سرقة هاتف برقم 588، واضاف المصدر أن المجني عليهما قاما بتقديم الرقم المتسلسل الخاص بهواتفهما لتأكيد المعلومات التي زود رجال الأمن بها وعليه تمت إحالة ملف القضية لرجال المباحث للتحقيق فيها.