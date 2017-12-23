محمد الدشيش

تلقت السلطات الأمنية (مكتب البحث والتحري)، معلومات حول نشاط وافد من الجنسية العربية في العشرينيات من عمره متخصص في عملية سرقة البقالات وسلب العمالة الوافدة الآسيوية في منطقة جليب الشيوخ.

وبناء على هذه المعلومات والتحريات نشط رجال المباحث بمتابعة هذه البلاغات حول قيام هذا الوافد بسرقة البقالات.

وبعد تكثيف التحريات تم رصد الوافد السارق اثناء تجواله بالمنطقة حتى نصب له كمين وألقي القبض عليه من قبل رجال المباحث الجنائية (مكتب البحث والتحري) لمخفر جليب الشيوخ. وأحيل الى جهات التحقيق بالإدارة العامة للمباحث الجنائية.