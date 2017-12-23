محمد الجلاهمة ـ محمد الدشيش

شنت الدوريات الأمنية لمديرية أمن الأحمدي بتوجيهات وتعليمات المدير العام العميد عبدالله سفاح بالتعاون والتنسيق مع بلدية الأحمدي حملة على الباعة المتجولين والبسطات بالساحات الترابية في منطقة المهبولة، حيث القي القبض على عدد من الباعة من الجنسيات الآسيوية المختلفة وتم إحالة المضبوطين والمضبوطات إلى الجهات الأمنية وإلى البلدية حيث تم اتلاف ومصادرة المواد الغذائية والخضراوات والملابس التي يتم بيعها في هذه الساحات الترابية.

من جهة أخرى أقامت فرقة أمنية تابعة لمديرية أمن الأحمدي بتوجيهات وتعليمات المدير العام العميد عبدالله سفاح نقاطا تفتيشية بعدد من مناطق محافظة الأحمدي وركزت على مناطق المهبولة والمنقف وابوحليفة والفنطاس، واسفرت هذه النقاط عن ضبط 300 شخص بينهم مخالفون لقانون الإقامة وأكثر من 60 شخصا مطلوبا و7 مواطنين مطلوبين للتنفيذ المدني وآخر آسيوي مطلوب للحبس 5 سنوات على ذمة قضية مخدرات وتم احالة جميع المضبوطين الى الجهات الامنية.