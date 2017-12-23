هاني الظفيري

سجل رجال امن مخفر الصليبية قضية ضد شابين بدون قاما بالاعتداء بالضرب على شاب خليجي «سير عليهم» في ديوانيتهم الكائنة في منطقة الصليبية وقاما بإخراجه من المنزل والاعتداء عليه.

وقال مصدر أمني إن بلاغا تقدم به شاب خليجي احضر تقريرا طبيا يفيد بتعرضه لإصابات متفرقة من بينها كسر في احدى اليدين، وأفاد المبلغ بأنه كان جالسا لدى ديوانية شابين شقيقين من البدون احتد النقاش فيما بينهم حتى قال احدهما للمجني عليه :«الديوانية اتعذرك واذلف برا» ليتطور الخلاف الى التشابك وانتهى الى اعتداء الشقيقين على الخليجي الذي زود رجال الأمن ببياناتهما وسكنهما في قطعة 3 بمنطقة الصليبية، وأمر العميد عبدالله الاحيمر بتسجيل قضية وجارٍ ضبط المتهمين والتحقيق معهما فيما نسب إليهما.