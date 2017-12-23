هاني الظفيري

أحال رجال دوريات امن الاحمدي بأمر من اللواء ابراهيم الطراح مواطنا ومواطنة تم ضبطهما خلال حملة امنية الى الادارة العامة للتنفيذ بعد ضبطهما في منطقتي الفحيحيل والفنطاس خلال نقاط تفتيش وتم رفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر امني ان رجال الامن كانوا يقيمون نقطة تفتيش وعند حضور شخص في منطقة الفحيحيل الى التفتيش طلب من رجال الامن عدم الاستعلام عنه الا ان رجال الامن لم يستجيبوا لطلبه فتبين انه مطلوب على ذمة قضايا مالية بمبلغ ٢٤ الف دينار، كما تم ضبط مواطنة في منطقة الفنطاس مدينة بمبلغ ١٣٠ دينارا، واحيل الشخصان الى جهة الاختصاص.