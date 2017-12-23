محمد الدشيش ـ عبدالله قنيص

أسفر الانتشار الامني لدوريات الأمن العام بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري وإشراف اللواء إبراهيم الطراح على عموم دوريات الأمن العام في جميع المحافظات عن ضبط مواطن في منطقة النهضة بـ 6 سجائر جاهزة للتعاطي ومحشوة بمادة الحشيش المخدر وتم إحالة الشخص بتعليمات اللواء علي ماضي وإشراف الرائد مبارك الحجرف إلى جهة الاختصاص.

من جانب آخر، احالت دوريات أمن العاصمة 3 مواطنين تم ضبطهم في أحد الطرقات بعد الاشتباه بهم وعثر بحوزتهم على 123 حبة مخدرة نوع «لاريكا» بالاضافة إلى مبلغ 208 دنانير.

وعلى صعيد متصل قام رجال دوريات أمن الأحمدي بإحالة مواطن ضبط في منطقة المهبولة وبحوزته كيس كميكال مخدر إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالإضافة إلى العثور على مركبة مسجل بحقها خيانة أمانة في منطقة الفحيحيل.

في السياق ذاته، تمكن رجال أمن الفروانية من إلقاء القبض على مواطن بعد ان اشتبهت به إحدى الدوريات، حيث كان يستقل مركبة ومتوقفا خلف احد فروع جمعية الأندلس، وعند اقتراب رجال الأمن للتأكد من قائد المركبة تمت مشاهدة قائدها يقوم بتدخين سيجارة ملغومة بمادة الحشيش حتى وصلت الى النصف وهو يشد بها، ولكن المفاجأة عندما رفع رأسه فشاهد رجال الأمن يقفون عند باب السيارة، وعليه تمت إحالته الى المكافحة للتحقيق معه.