محمد الدشيش - عبدالله قنيص

أمر مدير امن الاحمدي العميد عبدالله سفاح بالتحفظ على وافدين في نظارة المخفر تمهيدا لإبعادهما عن البلاد بعد ضبطهما في منطقة هدية وبحوزتهما ١١٢ بطل خمر محلي.

وقال مصدر امني ان احدى دوريات امن الاحمدي كانت في جولة اعتيادية واشتبه رجالها بمركبة يابانية متوقفة في منطقة هدية، ثم توقفت لركوب شخص وافد كان ينتظرها ولكن عند مشاهدة قائدها للدورية غير مساره، فتوجهت الدورية نحو المركبة للتحقق من الأمر واتضح أن على متنها شخصين من الجنسية الهندية بحوزتهما كمية كبيرة من الخمور وأفاد الوافدان في التحقيقات الأولية بانهما يقومان بتوزيع الخمر «ديليفري»حسب الطلب من ابناء جاليتهما وتم رفع تقرير بالواقعة.