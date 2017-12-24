صدم وافد غيني لدى مراجعته أحد البنوك المحلية لسحب مبلغ 20 دينارا حيث فوجئ بأن رصيده صفر، الوافد الغيني قام بمراجعة البنك لأنه على يقين بأن رصيده به مبلغ 650 دينارا ولكنه اكتشف ان مجهولا جرده من كامل الرصيد البنكي.

وبحسب مصدر أمني فإن وافدا غينيا من مواليد 1990 ويعمل خادما تقدم إلى مخفر شرطة أبوحليفة واتهم مجهولا بتحويل رصيده إلى صفر، وقال الوافد انه راجع البنك الذي يتعامل معه وينزل حسابه عليه، وتم إبلاغه بأن مجهولا سحب مبالغ مالية على دفعات وكانت أول دفعة تم سحبها بتاريخ الرابع من يوليو والعملية الأخيرة كانت في الرابع من الشهر الجاري.