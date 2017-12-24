ألزمت محكمة أسرة العاصمة مواطنا بأن يؤدي لزوجته إجمالي نفقات زوجية بواقع 10 آلاف دينار على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة من المحامية نهى الريس موكلة المواطنة.

وشرحت المحامية الريس الدعوى قائلة: إن موكلتها تزوجت المدعى عليه المواطن منذ أكثر من 25 سنة وأنجبت منه على فراش الزوجية 6 أبناء وامتنع عن الإنفاق عليهم بتاريخ سابق على رفع الدعوى وقام بطردها وأبنائها من منزل الزوجية.

وأثبتت المحامية الريس خلال تداول جلسات المرافعة أن الزوج ميسور الحال والمنزل مملوك بالتساوي بينهما، حيث صرحت المحكمة لها باستخراج شهادة من الطب النفسي لبيان ان الزوج يعاني من اضطراب للاعتماد على مواد إدمانية.

وبعد أن استقر في وجدان المحكمة دفاع المحامية وثبوت امتناع الزوج عن الإنفاق، قررت إلزامه بأن يؤدي جميع النفقات ومنها أجر المسكن وتأثيثه وثمن السيارة وأجر الخادمة بأثر رجعي بإجمالي مبلغ 10 آلاف دينار.