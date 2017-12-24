هاني الظفيري

أمر محقق مخفر شرطة الصليبية بتسجيل قضية حملت عنوان «التعدي الخفيف والسرقة والسب والقذف والتهديد بإلحاق الأذى»، وجار استدعاء المدعى عليه الذي قدمت الشاكية بيانات بشأنه لضبطه وإحضاره.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنة من مواليد 1980 تعمل مفتشة في السجن المركزي قالت في إفادتها انها وبعد انتهاء دوامها وتوجهها الى سيارتها المتوقفة في مواقف قريبة من السجن فوجئت بشخص بدون يدعى (ع.ب.) يقف بسيارته الى جوار مركبتها، مشيرة الى انها سارعت الى الدخول الى مركبتها وإغلاقها، الا ان المدعى عليه تمكن من فتح الزجاج الخلفي لسيارتها عنوة ومن ثم فتح الباب الخلفي وسرق حقيبة كان بداخلها 200 دينار ومفاتيح وهاتف نقال ذهبي اللون جلاكسي اس 6، مشيرة الى ان الشخص لم يكتف بالسلب ولكنه سبّها بألفاظ وقحة وقام بتهديدها بأنه سيقوم بالتشهير بها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت المبلّغة ان بينها وبين المدعى عليه خلافات سابقة.