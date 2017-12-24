هاني الظفيري

كشفت التحقيقات التي أجريت في جريمة قيام وافد فلبيني بنحر صديقته والانتحار قفزا من الطابق السابع عن أن الوافدين لا تربطهما علاقة شرعية وانهما كانا يقيمان داخل شقة لفترة طويلة، لافتة الى ان الترجيحات الأولية بشأن دوافع الجريمة تشير إلى أن هناك شكوكا في ان الوافدة كانت تخون صديقها الجاني وهو ما دعاه على الأرجح إلى مواجهتها ومن ثم قتلها والقفز من الطابق السابع ليلقى حتفه.

وقال مصدر أمني انه تم الانتهاء من تبصيم الوافدة وصديقها وتبين انهما من الجنسية الفلبينية، مشيرا الى انه جرى عمل فحوصات لمعرفة ما إذا كان المجني عليها وصديقها كانا واقعين تحت تأثير مشروبات كحولية ومخدرة.

وكان مصدر أمني قد ذكر أن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية في ساعة متأخرة، من يوم أمس الاول بشأن سقوط وافد من منور بناية في منطقة بنيد القار.

وأضاف المصدر ان رجال الأمن والادلة انتقلوا الى موقع البلاغ وتبين ان الوافد يقيم في الطابق السابع، وبانتقال رجال الأمن إلى الشقة تبين انها مغلقة من الداخل، ولدى فتح الشقة تبين ان وافدة فلبينية غارقة في دمائها ويرجح أن الجاني قام بنحرها من الرقبة، وحينما تأكد من وفاتها قام بإلقاء نفسه لينتحر.