محمد الجلاهمة

داهم رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة شقة فارهة تقع في مجمع يتكون من 3 أبراج حديثة، وضبط بداخلها عدد من الوافدات التي تبين انهن يعملن ضمن شبكة للاتجار بالخادمات الجميلات، ويقوم صاحب المكتب بالنصب على المواطنين والمقيمين من خلال ارسال خادمات للعمل لأيام محدودة قبل ان يهربن ويعدن الى ذات الشقة.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنا لجأ إدارة العمالة المنزلية بالإدارة العامة لشؤون الإقامة وقال انه تعرض للنصب من قبل مكتب للعمالة المنزلية، مشيرا الى انه دفع للمكتب مبلغا ماليا وحضرت الى منزله خادمة وعملت لديه لمدة 48 ساعة ثم هربت.

وأضاف المصدر انه تم التعامل بجدية مع بلاغ المواطن، حيث تم الاتصال على المكتب الوهمي الذي قام بتوفير 3 عاملات جميلات تم ضبطهن وأرشدن الى مكان سكنهن الذي تبين انها شقة في مجمع يضم 3 ابراج جديدة وتعود لصاحب مكتب عمالة منزلية معروف، وقامت قوة من الإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة بمداهمة الشقة وعثر بها على عدد من الفتيات.