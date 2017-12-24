هاني الظفيري

اقتيد شابان كويتيان الأول من مواليد 1995 والثاني من مواليد 1994 إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لتعاطي المواد المخدرة وعثر بحوزتهما على سجائر مستخدمة بها آثار حشيش وذلك في منطقة جابر الأحمد.

على صعيد آخر أوقف رجال أمن العاصمة خليجيا تبين انه مطلوب للسجن بحكم نهائي لمدة عامين.

وعلى صعيد المدينين تم ضبط مواطن مطلوب لمبلغ 30.202 دينار كما ضبط سوري مدين بمبلغ 21 ألف دينار، وفي المهبولة تم ضبط مواطن مطلوب لـ 7600 دينار وآخر على الشريط الساحلي مدين بمبلغ 1600 دينار ومواطن مطلوب لدين قدره 41 ألف دينار وفي العدان تم ضبط مواطن مدين بـ 14 ألف دينار ومن مبارك الكبيـر ضبـط مـواطن مطلـوب لـ 6 الاف دينار.