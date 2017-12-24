محمد الدشيش

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة ببراءة مواطن من تهمة حيازة مؤثرات عقلية «الميثامفيتامين والامفيتامين» بقصد التعاطي، وقيادة مركبة تحت تأثيرها وقطع الإشارة الحمراء ما يعرض حياة الغير للخطر.

وحضرت مع المتهم أمام المحكمة المحامية عصمت الخربوطلي ودفعت ببطلان الضبط والقبض والتفتيش لعدم استصدار إذن من النيابة العامة وانتفاء حالات التلبس ومبررات الاستيقاف، كما طالبت ببطلان أخذ عينة من دم وبول موكلها وما أسفرت عنه من نتيجة وردت بتقرير الأدلة الجنائية. وفي ختام مرافعتها طالب الخربوطلي برفض استئناف النيابة وتأييد حكم براءة موكلها مما أسند إليه من اتهام.