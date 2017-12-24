جهاز الأشعة كشف عن أجسام غريبة في أمعاء الوافد

محمد الجلاهمة

أحبط رجال جمرك مطار الكويت الدولي مساء امس الأول محاولة وافد عربي قدم من موطنه محملا بحبوب وحشيش، ورغم حرص الوافد على إخفاء المخدرات بطريقة مبتكرة وحديثة إلا ان رجال الجمارك تمكنوا من ضبطه والعثور على الممنوعات.

وقال عضو لجنة الإعلام الإلكتروني في الإدارة العامة للجمارك مراقب عام مطار الكويت الدولي عيسى بن عيسى ان أحد مفتشي جمرك المطار اشتبه في وافد عربي قدم من موطنه، حيث تم إخضاعه وأمتعته للتفتيش وتم العثور على ٢٠٠ حبة ترامادول وضعها في مكان حساس في جسده، ولدى تمرير الوافد على جهاز الأشعة المتواجد في المطار كشف الجهاز عن احتمالية وجود أجسام غريبة في أمعائه فتم نقله الى مستشفى الفروانية وإعادة عمل أشعة أثبتت وجود لفافات في أحشائه، وقام الأطباء بإفراغ الأمعاء وتبين ان اللفافات داخل الأمعاء عبارة عن لفافتين بهما ١٠٠ حبة ترامادول آخرى وقطعة من الحشيش.

واعترف الوافد في التحقيقات الآولية بأنه جلب المواد المخدرة للاستخدام الشخصي على حسب زعمه، مشيرا الى انه أدمن على تعاطي الحبوب والحشيش وانه يواجه صعوبة في العثور عليها داخل الكويت، مشيرا الى انه ابتلع قطعة الحشيش قبل سفره من موطنه بدقائق معدودة.