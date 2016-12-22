العمار: نهدف لتشديد الحملات الرقابية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية

نفذت النوبة (ب) في مركز المباركية التابع لمراقبة الأغذية والأسواق بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة حملة تفتيشية على مناطق المباركية والمرقاب شملت المخازن والملاحم والأسواق وذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة وقد أسفرت عن تحرير 15 مخالفة ومصادرة وإتلاف 25 كيلوغرام سمك.



ومن جانبه أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار العمار بأن هذه الحملات تأتي بناء على تعليمات مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بتكثيف الحملات الرقابية على الجمعيات التعاونية والمطاعم والمحلات وأسواق اللحوم للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للجمهور وأماكن تداول المواد الغذائية إلى جانب مخالفة المحلات المخالفة للوائح وأنظمة البلدية.



وأضاف العمار بأن الهدف من الحملات هو التأكد من صلاحية المواد الغذائية ومدى إلتزام العاملين بالجمعيات والمطاعم والأسواق بسريان صلاحية الشهادات الصحية وذلك لضمان جودة وسلامة المواد الغذائية التي تقدم للجمهور، مشيرا إلى أن هناك متابعة حثيثة من قبل الإدارة العليا بالبلدية لتلك الحملات.



وبدورها أكدت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ايمان الكندري أن الحملات التفتيشية مستمرة وتم رفعها إلى حالة الاستنفار وذلك أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي عبر مفتشي مراقبة الأغذية والأسواق والمراكز التابعة لها بهدف الحد من المخالفات والتصدي لمن تسول له نفسه التلاعب بصحة المستهلكين من أصحاب النفوس الضعيفة، لافتا إلى أن مفتشي البلدية حريصون على تطبيق القانون وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها.



بدوره، ذكر مراقب الأغذية والأسواق نصار بن لامي أن المراقبة والمراكز التابعة لها تقوم بالتفتيش بصفة دورية على كافة المناطق التابعة للمحافظة لرصد اي مخالفة وتطبيق اللوائح والأنظمة على المحلات والمطاعم المخالفة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وأشار ابن لامي إلى أن الحملة انطلقت عقب صلاة المغرب واستمرت لمدة ثلاث ساعات متواصلة وأسفرت عن تحرير 15 مخالفة تنوعت ما بين تداول مواد غذائية بدون الحصول على شهادة صحية.