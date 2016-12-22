لا يوجد عمال في مركز أسواق الري

كشف مشرف مركز اسواق الري التابع لبلدية العاصمة علي الرشيدي عن وجود نقص شديد في عدد مفتشي الأغذية العاملين بالمركز، وقال الرشيدي لـ«الأنباء» انه لا يوجد ايضا عمال وآليات بالمركز وانه يتم التعاون مع مركز نظافة الراي لتغطية احتياج المركز.

وبين الرشيدي ان هروب أصحاب المحال في اسواق الطيور والاعلاف والخيام، من أبرز المشاكل التي يعانون منها حيث لا يستطيعون ضبط جميع المخالفين بهذه الاسواق.

واشار الى ان ابرز المخالفات في السوق الشهادات الصحية للعاملين بالمواد الغذائية.

وعدد الرشيدي المشاكل في سوق الجمعة والتي ابرزها عدم وجود مواقف مخصصة للمعاقين، اضافة الى مشكلة الدخول والخروج الى المركز والزحمة وسوء التنظيم المروري وكثرة السيارات التي تقف على جانب الطريق وتتسبب في عرقلة المرور، حيث ان الموظفين العاملين بالمركز يجدون صعوبة في الدخول والخروج للمركز وذلك وقت عمل سوق الجمعة ايام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع، مشيرا الى انه تتم الاستعانة برجال الأمن اثناء الجولات التفتيشية، اذا حدثت مشاكل معنا اثناء التفتيش مثلا اذا رفض المخالف اعطاءنا الهوية وغيره من المشاكل.

كما عدد مشاكل منطقة الري والمتمثلة في:

٭ عدم عمل شارع لسوق الخيام ومدخل متفرع من الشارع الرئيسي.

٭ عمل مواقف مقابل السوق من جهة سوق الخيام.

٭ عدم تبليط الساحات الترابية.

٭ عمل مخرج للشارع خلف المشاتل.

٭ الشوارع يوجد بها حفريات وغير صالحة وتحتاج الى صيانة وترصيف.

وتطرق الى الاسواق المؤقتة، حيث اوضح ان هناك اسواقا مؤقتة مثل سوق السلع الموسمية (الفقع والدهن والاقط) حيث ان دور مركز اسواق الري هو الاشراف على السوق والتفتيش على سوق السلع الموسمية بصفة مستمرة، كما اشار الى ان المركز يقوم بالكشف على المطاعم والبقالات داخل سوق الجمعة.