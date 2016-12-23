الحملات مستمرة لمواجهة مختلف الظواهر السلبية

إعداد: بداح العنزي

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تنفيذ ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء حملة ميدانية استهدفت إزالة البقالات غير المرخصة ومتابعة عملية نظافة الطرق الرئيسة والطرق السريعة في المحافظة، وأسفرت عن رفع وإزالة عدد 5 بقالات متنقلة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالوكالة فيصل العتيبي ان الحملة جاءت بناء على تعليمات نائب المدير عام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية والجهراء أحمد الهزيم وبمتابعة مباشرة من مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م.محمد العرادي، مشيرا الى أن الحملات مستمرة لمواجهة مختلف الظواهر السلبية سواء على صعيد الباعة المتجولين أو من خلال رفع السيارات التي تقوم بعمليات البيع للمواد المختلفة، ناهيك عن ما تسببه ظاهرة الباعة المتجولين من انعكاسات سلبية على صحة وسلامة مرتادي مناطق المخيمات الربيعية.

وأشار العتيبي الى أن الحملة أسفرت عن رفع عدد 5 بقالات متنقلة من على طريق العبدلي إلى جانب تنظيف الدائري السابع ورفع وازالة عدد (12) سيارة مهملة وعدد 2 بوب كات مستخدمة في ذلك عدد من الآليات تمثلت في عدد 6 تريلات وعدد 2 شوكية وعدد 2 ونش صغير وونش كبير وعدد 18 عامل.



شارك في الحملة كل مراقب عام النظافة نشمي الديحاني، مشرف مركز العبدلي عبدالمحسن الشمري، مشرف مركز تيماء سلطان خلف الشمري، مشرف مركز سعد العبدالله سعود شطي العجمي.

ومن جانبها، ناشدت ادارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط (1844448) او عبر مواقع التواصل الاجتماعي المعرف تحت عنوان (kuwmun @) والذي يعمل على مدار الساعة في حال وجود اي شكوى تقع ضمن اختصاصات البلدية وسيتم التعامل معها مباشرة وفقا للوائح والأنظمة.

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