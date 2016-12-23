إعداد: بداح العنزي

دعا وكيـل وزارة الأشغــال العامة م.أحمد الحصان إلى ضرورة الإسراع في إنهـاء الموافقات الخاصة بمشروع إنشــاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف صحي في الدائري الخامس والغزالي المرحلة الثانية.

وقال الحصان في كتاب إلى رئيس المجلس البلدي: بالإشارة الى الموضوع وحيث ان المشروع يعد من مشروعات الطرق الحكومية المهمة والتي تساعد على تخفيف وسيولة الحركة المرورية بالمنطقة المحصورة بين لطريق الغزالي وطريق محمد بن القاسم على الدائري الخامس، لذا يرجى التكرم بعرض الموضوع على اللجنة العامة للمجلس البلدي، حيث إن المشروع من الموضوعات المطلوب عرضها على لجنة الفروانية بالمجلس البلدي تحت رقم (27/2016) ولم يتم عرضها على اللجنة المذكورة على الرغم من أهمية المشروع والذي تقوم بتنفيذه وزارة الأشغال العامة، علما بأنه جار السير بإجراءات طرح المشروع، الأمر الذي يستلزم تعاونكم والإسراع في إنهاء الموافقات المطلوبة لدفع عجلة التنمية، وعليه يرجى إعطاء الموضوع صفة الاستعجال والأهمية.

b.alenzi@alanba.com.kw