عملية الإتلاف تتم بحضور مندوبي الجهة الطالبة للتحقق من القيام بالعملية بالطريقة الصحيحة

أكدت بلدية الكويت أن عملية الإتلاف لأي مادة غذائية منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية يتم تحت إشراف إدارة شؤون البيئة وطبقا للاشتراطات البيئة في المردم الخاص بعمليات الإتلاف الدورية بعد تسلم المواد الغذائية من إدارة الأغذية المستوردة.

وأوضحت الإدارة ان فريق مختص تابع لإدارة شؤون البيئة قام الخميس الماضي بعملية إتلاف لكمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات في موعدها الأسبوعي بعد تسلمها من إدارة الأغذية المستورة وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الخصوص مع شركات الأغذية المخيرة في إعادة تصديرها أو تسليمها لإدارة الأغذية لإتلافها وفق محضر إتلاف رسمي تشرف عليه الإدارات المعنية في بلدية الكويت.

وحول مقاطع الفيديو المتداولة مؤخرا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتتعلق بعملية الإتلاف التي جرت في المردم المخصص تود إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت أن توضح للرأي العام أن عملية الإتلاف هي جزء من دور عمل إدارة شؤون البيئة بالتعاون مع إدارة الأغذية المستوردة بهذا الخصوص وتتم طبقا للمعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها في هذا الجانب.

وبينت الإدارة ان عملية الإتلاف الأخيرة شملت كمية من الأغذية المنتهية الصلاحية شملت ما يقارب 14 ألف كرتون دجاج وزن 1100 غرام إضافة الى 50 غالونا من الجبن الى جانب 60 سطلا من اللبنة وكذلك 500 كيلو من الحلويات.

وفي هذا السياق، بينت إدارة شؤون البيئة بأنها تتعامل مع إتلافات المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو المنتهية الصلاحية والواردة من إدارة الأغذية المستوردة بالبلدية ومراكز الأغذية والطوارئ بالبلدية وكذلك الإدارة العامة للجمارك، حيث تقوم بهرس المواد المراد إتلافها بواسطة المعدات الثقيلة فوق صبة خرسانية مخصصة لهذا الغرض ضمن موقع الدائري السابع لتصبح عبارة عن قطع متناهية في الصغر يستحيل استخدامها مرة أخرى من قبل ضعاف النفوس ثم تنتقل هذه المواد بعد عملية الإتلاف من الصبة الخرسانية إلى موقع مخصص داخل موقع السابع الجنوبي لردمها وتغطيتها على الفور. وتتم عملية الإتلاف بحضور مندوبي الجهة الطالبة للإتلاف ليتم التحقق أن عملية الإتلاف تمت بالطريقة الصحيحة.

وأن الكمية الكبيرة من الدجاج الفاسد غير الصالح للاستخدام الآدمي قد تم التعامل معها حسب الطريقة السابقة، وذلك لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من استخدام أغذية فاسدة لمنع استغلالها من قبل بعض الأفراد ضعاف النفوس لتحقيق عوائد مالية جراء ذلك.