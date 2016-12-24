أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام مفتشي النوبات الثلاث (أ، ب، ج) بفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ حملات مكثفة لرصد المخالفات بالعقارات الاستثمارية والتجارية في أنحاء محافظة الفروانية أسفرت عن الكشف عن 208 عقارات سكنية واستثمارية وتجارية وتخزينية في عموم المحافظة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة خالد الردعان أن هذه الحملات جاءت بناء على توجيهات نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية والجهراء أحمد الهزيم ومتابعة مباشرة من مدير فرع بلدية المحافظة م.محمد صرخوه، مشيرا إلى أن الفريق من خلال الجولات التي يقوم بها بشكل دوري في عموم المحافظة للتأكد من خلوها من المخالفات تمهيدا لإحالتها للقضاء للبت فيها أسفرت عن الكشف على عدد 208 عقارات سكنية واستثمارية وتجارية وتخزينية في عموم المحافظة إلى جانب تحرير العديد من المخالفات بحق شركات ومؤسسات كبرى في الكويت تعمل بنشاطات مختلفة كصيانة وتخزين المعدات الثقيلة ومواد البناء قبل الحصول على تراخيص من قبل البلدية وإزالة جميع التعديات الملاصقة لمستوصف الفروانية.

وأشار الردعان إلى استمرارية الحملات بجميع مناطق المحافظة لإزالة كل التعديات التي تشوه المنظر العام للمحافظة تحقيقا للصالح العام والارتقاء بمستوى المحافظة من الناحية الجمالية.

شارك في الحملات مشرف النوبة (ب) والمفتشون علي فرس، حميد الفودري، خالد سعدالله، فيصل المطيري.