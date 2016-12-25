زار وفد من «البلدية» امس شركة الحلول البيئية «بيئة» الإماراتية بهدف الاطلاع على أهم الخدمات والتقنيات والحلول البيئية المبتكرة التي تتبناها امارة الشارقة الإماراتية. وقالت رئيسة الوفد نائب المدير العام لقطاع المشاريع في «البلدية» نادية الشريدة في تصريح: ان الزيارة تهدف إلى التعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الحفاظ على البيئة وتبادل الخبرات ومناقشة أهم السبل والحلول البيئية في شتى المجالات. وأكدت الشريدة ان الزيارة تأتي لتوطيد أواصر التعاون بين بلدية الكويت وشركة «بيئة» شبه الحكومية بما يعود بالنفع على جميع الأطراف وتطوير المشاريع المشتركة التي تقدم حلولا مستدامة وفقا لأعلى المعايير العالمية المتبعة في تنمية المشاريع البيئية.

من جهته أشاد الرئيس التنفيذي لعمليات التطوير في شركة «بيئة» فهد شهيل بزيارة الوفد الكويتي للشركة المتخصصة في مجال إدارة النفايات موضحا انه تم اطلاع الوفد على أهم الخدمات التي تقدمها في عمليات فصل وتدوير النفايات وإدارتها.

وأضاف ان الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة مع بلدية الكويت وستفتح آفاقا جديدة لتبني المبادرات الرائدة التي من شأنها تعزيز جهود الحفاظ على البيئة في الكويت. وثمن شهيل زيارة وفد البلدية الذي ضم عددا من المسؤولين فيها، مشيرا الى انها أتاحت لفريق العمل في الشركة فرصة تقديم وعرض مجموعة المشاريع التي تتبناها للتقليل من كمية النفايات التي يتم إرسالها إلى المكبات وتطوير جودة عمليات إعادة التدوير على جميع المستويات.