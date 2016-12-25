أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن العديد من الإنجازات التي حققتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال شهر نوفمبر الماضي والتي أسفرت عن رفع وإزالة 3657 دربا من الأنقاض وتحصيل رسوم بلغ إجماليها 8238 د.ك.

وفي هذا السياق أوضحت مديرة فرع بلدية محافظة مبارك الكبير المهندسة سامية العنزي، بأن هذه الحملات الميدانية تأتي في إطار التأكيد على تطبيق كافة القوانين واللوائح بحق المخالفين، مشيرة إلى أنها مستمرة وستشمل جميع الساحات العامة التي تقع تحت مسؤولية محافظة مبارك الكبير حفاظاً على المنظر العام والوجه الحضاري تنفيذاً لتعليمات مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي وتحت إشراف مساعد المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م. فيصل صادق حيث أسفرت الحملات عن رفع وإزالة 3657 درب من الانقاض وتحصيل رسوم بلغ اجماليها 8238 د.ك.