أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن العديد من الانجازات التي حققتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال شهر نوفمبر الماضي والتي أسفرت عن رفع وإزالة 3657 دربا من الأنقاض وتحصيل رسوم بلغ إجماليها 8238 دينارا.

وفي هذا السياق أوضحت مديرة فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م. سامية العنزي أن هذه الحملات الميدانية تأتي في إطار التأكيد على تطبيق جميع القوانين واللوائح بحق المخالفين، مشيرة إلى أنها مستمرة وستشمل جميع الساحات العامة التي تقع تحت مسؤولية محافظة مبارك الكبير حفاظا على المنظر العام والوجه الحضاري.