أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ممثلة في مراقبة الأغذية والأسواق ومراقبة المحلات والإعلانات بفرع بلدية محافظة الأحمدي خلال نوفمبر الماضي حيث بلغ إجمالي المذبوحات 28201 ذبيحة.
وفي هذا الصدد أوضح مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م. فهد الشتيلي خلال تصريح صحافي أن مسلخ الأحمدي ذبح 28201 ذبيحة منها 27071 ذبيحة للأهالي تضمنت الأغنام والأبقار والعجول والجمال، و1130 ذبيحة للملاحم والأسواق إلى جانب إتلاف 83 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بزنة 2 طن و220 كيلوغراما.