أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ممثلة في مراقبة الأغذية والأسواق ومراقبة المحلات والإعلانات بفرع بلدية محافظة الأحمدي خلال نوفمبر الماضي حيث بلغ إجمالي المذبوحات ‪28201‬ ذبيحة.

وفي هذا الصدد أوضح مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م. فهد الشتيلي خلال تصريح صحافي أن مسلخ الأحمدي ذبح ‪28201‬ ذبيحة منها ‪27071‬ ذبيحة للأهالي تضمنت الأغنام والأبقار والعجول والجمال، و‪1130‬ ذبيحة للملاحم والأسواق إلى جانب إتلاف ‪83‬ ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بزنة 2 طن و‪220‬ كيلوغراما.