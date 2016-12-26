اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم موقع السالمي لاعادة تدوير الإطارات المستعملة

إعداد: بداح العنزي

أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي على تسهيل جميع الاعمال القانونية والادارية الخاصة بقيام المصانع المؤهلة لاعمال تقطيع ونقل الاطارات من قبل كل من البلدية والهيئة العامة للصناعة من رخص بناء واصدار عقود ورخص ادارية.

وقال م.المنفوحي في رده على اقتراح العضو عبدالله الكندري بشأن فتح باب تدوير الاطارات الى المشاريع الصغيرة والاخذ بمبادرة جمعية المهندسين الكويتية لتقطيعها والتصرف فيها والعمل على تنفيذ قرار المجلس البلدي وتوصياته من محضر لجنة شؤون البيئة، نفيدكم بالآتي:بخصوص الاجراءات المتخذة من قبل البلدية بموضوع الاطارات التالفة والمستعملة بما يلي:

1 ـ بتاريخ 11/8/2015 صدر قرار لجنة الخدمات العامة لمجلس الوزراء في اجتماعها رقم 14/2015 والذي ينص على الآتي «تكليف بلدية الكويت بسرعة تسليم المواقع المخصصة للهيئة العامة للصناعة سواء في منطقة ارحية او غيرها من المناطق الاخرى، والتنسيق مع الهيئة لاتخاذ الخطوات العملية لتجاوز كل المشاكل الاجرائية والفنية المرتبطة من هذا الجانب، وفك التشابك والتداخل في الاختصاصات للتخلص من الاطارات التالفة او المستعملة وصولا لتأهيل تلك المواقع وفق الاغراض المخصصة لها في ضوء القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمثل هذه الانشطة في كل من الهيئة والبلدية وفق الجداول الزمنية للانتهاء منها وموافاة لجنة الخدمات العامة بالنتائج التي تسفر عنها دراسة هذا الموضوع لاتخاذ التوصيات المناسبة بشأنه، وذلك خلال اسبوعين من تاريخه».

2 ـ بتاريخ 9/9/2015 صدر كتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن طلب الغاء المواقع الستة لتدوير الاطارات والمخصصة للهيئة العامة للصناعة وتخصيص بدلا عنها الموقع المخصص لبلدية الكويت لتجميع الاطارات التالفة كموقع بديل للهيئة العامة للصناعة.

هذا وتمت مخاطبة الادارات المعنية في البلدية لاتخاذ اللازم بهذا الشأن، هذا وصدر بتاريخ 8/2/2016 قرار المجلس البلدي رقم م ب/رو/3/03/2016 والذي يقضي بالموافقة على اعادة تخصيص الموقع المخصص لاعادة تدوير الاطارات التالفة في منطقة السالمي للهيئة العامة للصناعة.

3 ـ بتاريخ 13/10/2015 تمت مخاطبة الهيئة العامة للصناعة بموجب كتاب البلدية رقم 1993 بشأن طلب تحديد موعد تسلم موقع تجميع الاطارات المستعملة في منطقة ارحية ـ جنوب الجهراء وذلك تنفيذا لقرار لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء.

4 ـ بتاريخ 12/10/2015 صدر قرار مجلس الوزراء والمتضمن في البند 1 ما يلي «تكليف الهيئة العامة للصناعة باتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات واصدار ما يلزم من تراخيص للمصانع التي تتولى تقطيع ومعالجة الاطارات المستعملة او التالفة (المستهلكة) بما يضمن سرعة التخلص منها ونقلها من منطقة ارحية في حد اقصاه نهاية العام 2016، وبما يتوافق مع المتطلبات البيئية في هذا الشأن».

5 ـ بتاريخ 10/12/2015 تمت مخاطبة الهيئة العامة للصناعة بموجب كتاب البلدية والمتضمن طلب سرعة تحديد موعد تسلم موقع تجميع الاطارات المستعملة في منطقة ارحية ـ جنوب الجهراء وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، والتنسيق مع البلدية بشأن تحديد الإجراءات والآلية اللازمة لاستلام الموقع.

6 - بتاريخ 17/1/2016 تم عقد اجتماع في مقر الهيئة العامة للصناعة وبحضور بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة، حيث تم مناقشة قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2015 بشأن موضوع معالجة الاطارات التالفة في منطقة ارحية، حيث تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على ما يلي:

٭ متابعة بلدية الكويت من الانتهاء من استلام الموقع المخصص بالسالمي وذلك تمهيدا للبدء بتصميم المخططات التنظيمية للمنطقة واخذ الموافقات لها.

٭ التعاون المشترك بين بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة بوضع مقترح للوائح المنظمة لنقل الاطارات ورفعها لوزارة التجارة والصناعة، حيث هي جهة الاختصاص.

٭ وجود فريق مشترك بين كل من بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة يتم من خلاله تسلم وتسليم مواقع تقطيع الاطارات في منطقة ارحية للشركات المؤهلة لتقوم بالأعمال المسندة إليها لتسليمها المشاريع السكنية بعد الانتهاء من عملية تقطيع ونقل الاطارات بالكامل.

٭ وضع الضوابط والشروط من قبل الهيئة العامة للصناعة للمصانع المؤهلة لتقطيع الاطارات.

٭ تسهيل جميع الاعمال القانونية والادارية الخاصة لقيام المصانع المؤهلة لأعمال التقطيع والنقل من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة من رخص بناء واستصدار عقود ورخص إدارية.

7 - بتاريخ 2/2/2016 صدر قرار لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء المتخذ باجتماعها رقم 4/2016 والمتضمن الآتي:- التأكيد على كل من الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للبيئة، بلدية الكويت بسرعة اتخاذ الاجراءات وإصدار التراخيص اللازمة التي تمكن الشركات المؤهلة بمباشرة العمل لمعالجة وتقطيع الاطارات المستعملة والتالفة والمستهلكة في موقع ارحية بما يتضمن التخلص منها بأسرع وقت ممكن، وبما يتوافق مع المتطلبات البيئية في هذا الشأن.

- تكليف بلدية الكويت بما يلي:أ- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم موقع السالمي المخصص لإعادة تدوير الاطارات المستعملة والتالفة والمستهلكة.

ب - الاستمرار بحراسة موقع ارحية المشار إليه الى ابعد وقت ممكن.

- تكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع كل من بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة بمراجعة مسودة لائحة تنظيم ونقل الاطارات المستعملة والتالفة المعدة من قبل بلدية الكويت، وموافاة اللجنة بمشروع اللائحة مفرغة بالصيغة القانونية المناسبة مع تحديد الجهة الحكومية المسؤولة عن تطبيقها.

وبناء على توصيات الاجتماع المنعقد في مقر الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 17/1/2016 وقرار لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء المتخذ باجتماعها رقم 4/2016 فقد قامت البلدية بعمل الآتي:أولا: تم في يوم الثلاثاء الموافق 16/2/2016 عمل زيارة مشتركة بين ممثلي الهيئة العامة للصناعة وممثلي بلدية الكويت (إدارة شؤون البيئة) الى الموقع المخصص لإعادة تدوير الاطارات التالفة في منطقة السالمي، حيث قام ممثلو بلدية الكويت باطلاع ممثلي الهيئة على الموقع وعمل استلام مبدئي للموقع وتزويدهم بنسخة من الاحداثيات المتوفرة لدى إدارة شؤون البيئة في البلدية وذلك للبدء باتخاذ الإجراءات الفنية الخاصة بالموقع من قبلهم.

ثانيا: بتاريخ 24/2/2016 قامت البلدية بمخاطبة الهيئة العامة للصناعة والمتضمن افادتها بأنه فيما يتعلق بالتراخيص اللازمة لمزاولة اعمال التقطيع في موقع ارحية فإنه يجب التنسيق ما بين الهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بخصوص استغلال اي مساحات داخل الموقع لأن الموقع مخصص بالكامل لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومن ثم يتم التنسيق مع البلدية فيما يتعلق بالتراخيص التي تدخل ضمن اختصاص بلدية الكويت.

29 قسيمة دواجن في العبدلي والوفرة

ذكر م.المنفوحي ان اجمالي عدد قسائم الدواجن بمنطقتي العبدلي والوفرة الزراعية يبلغ 29 قسيمة، وقال المنفوحي في رده على سؤال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري بشأن عدد المزارع ومسالخ الدواجن في المنطقة: ان عدد المسالخ 4 في منطقة الوفرة الزراعية.

إدراج تنظيف الشواطئ ضمن عقود النظافة

أكد مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي ان آلية تنظيف الشواطئ مدرجة ضمن عقود النظافة.

وقال م.المنفوحي في رده على اقتراح العضوين د.حسن كمال وعبدالله الكندري بشأن ايجاد آليات نظافة جديدة لتنظيف الشواطئ، ان آلية تنظيف الشواطئ موجودة ضمن عقود النظافة العامة العاملة حاليا، وايضا تم تضمين تلك الآلية ضمن وثائق مناقصات عقود النظافة العامة المستقبلية المزمع طرحها بجميع محافظات الكويت ما عدا محافظة الفروانية من قبل لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة والتي تقوم حاليا بإعداد الشروط العامة والشروط الخاصة والمواصفات الفنية لمناقصات عقود النظافة العامة المستقبلية المزمع طرحها، كما ان هذه الآلية ذو تقنيات فنية حديثة ويتم استخدامها في بعض الدول وليس لها تأثير بيئي وتساهم بفاعلية وسرعة اكثر في تنظيف الشواطئ من التلوث (اعقاب السجائر ـ الاطعمة ـ الصخور الحادة ـ المخلفات.. الخ).

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