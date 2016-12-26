إعداد: بداح العنزي

استقبل نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري صباح امس بمكتبه نائب رئيس المجلس البلدي لدولة قطر الشقيقة حمد المهندي والوفد المرافق له علي بن ناصر الكعبي، ومنصور بن أحمد الخاطر، نايف بن على الاحبابي، محمد بن ظافر الهاجري، ناصر بن ابراهيم المهندي، سعيد بن مبارك الراشدي، غانم صالح الكواري، وذلك بحضور الاعضاء محمد المعجل، وفهد الصانع، د.حسن كمال، منصور الخرينج، م. علي الموسى والامين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي ورئيس قسم الاستقبال بإدارة العلاقات العامة فيصل العصيمي ومن المجلس البلدي غانم الفهد.

ورحب الجويسري بالوفد القطري الشقيق وتمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعمل البلدي وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال العمل البلدي وقد قام بإطلاعهم على عدد من المشاريع التي أقرها المجلس البلدي في الكويت.

وفي الختام تم تبادل الهدايا والدروع التذكارية بين الجانبين.

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