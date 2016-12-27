بداح العنزي

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق إدارة الأغذية المستوردة العديد من الإنجازات خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرة إلى انها تعاملت مع 2596 إرسالية من المواد الغذائية وقد قامت بإرسال 17426عينة من المواد الغذائية إلى الفحص المخبري.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة الاغذية المستوردة م.الحميدي المطيري أن الإدارة قامت بإرسال 17426عينة من المواد الغذائية إلى مختبر وزارة الصحة لقياس مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، لافتا إلى ورود نتائج الفحص المخبري لـ 15700 عينة صالحة للاستهلاك الآدمي و978 غير مطابقة للمواصفات الفنية والصحية و748 عينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وذكر المطيري أن إدارة الأغذية المستوردة تقوم بالتفتيش على المواد الغذائية منذ دخولها البلاد وتحرص على استيفائها كل الاشتراطات الصحية، ويتضح ذلك جليا من خلال الإجراءات الصارمة التي يقوم بها المفتشون بالمنافذ للإفراج عن الإرساليات الغذائية للتأكد من صحتها وسلامتها قبل الإفراج عنها وتصريفها في حال ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو إعادة تصديرها لبلد المنشأ أو إتلافها في حال ثبوت خلاف ذلك.