بداح العنزي

قام فريق طوارئ العاصمة التابع لفرع بلدية محافظة العاصمة بتوجيه ضربة لتجار المواد الغذائية الفاسدة لليوم الثاني على التوالي حيث تم رصد مخزن للمواد الغذائية بمنطقة الري وعلى الفور تمت مداهمته وذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة حيث أسفرت المداهمة عن مصادرة وإتلاف 9 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة إلى جانب غلق مخزن.

أوضح رئيس فريق الطوارئ بالعاصمة طارق القطان بأن الحملات التفتيشية التي ينفذها الفريق مستمرة وتم رفعها إلى حالة الاستنفار وذلك أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي عبّر مفتشو فريق الطوارئ بهدف الحد من المخالفات والتصدي لمن تسول لهم نفسه التلاعب بصحة المستهلكين من أصحاب النفوس الضعيفة.

وذكر القطان انه اليوم الثاني على التوالي من الحملات المستمرة تمت مداهمة أحد المخازن وتمت مصادرة وإتلاف 9 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة تنوعت فيما بين زيتون وأجبان حيث يوجد بها عفن ظاهري وتغير بالخواص الطبيعية إلى جانب تحرير3 محاضر مخالفات تمثلت في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها، وتخزين مواد غذائية تالفة ظاهريا.

وتابع انه خلال المداهمة وجد هناك تغييرا بتواريخ الصلاحية للمواد الغذائية وتمديد الصلاحية ووجود زيتون منتهي الصلاحية ووجود براز فئران وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة، موضحا ان المخزن ارتكب مخالفات جسيمة وبناء عليه قام فريق الطوارئ بغلق المخزن إداريا.