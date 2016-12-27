بداح العنزي

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري استعداد البلدية التام للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في سبيل فك التشابك بين الوزارتين لتحقيق هدف ورؤية صاحب السمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا. جاء ذلك خلال استقباله وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بمكتبه صباح أمس بحضور مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ومدير عام الهيئة العامة للصناعة م.عبدالعزيز تقي وعددا من قيادات البلدية والتجارة.

وقال الجبري إن البلدية تحرص على دعم كل الجهات المعنية وتذليل جميع العقبات التي تواجه إنجاز المشاريع التنموية للإسراع في دفع عجلة التنمية، موضحا أن المجلس البلدي حريص على إقرار المقترحات الخاصة بالمناطق الصناعية في إطار الرأي الفني الذي توصل إليه الجهاز التنفيذي ممثلا في المكتب الفني الذي رفع للمجلس البلدي لإقراره في الجلسة المقبلة.