بداح العنزي
قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال عددا من الأسئلة حول رؤية البلدية لتطوير جزيرة فيلكا.
وقال كمال في اسئلته: تعتبر جزيرة فيلكا من الجزر الكويتية الآهلة، حيث تم إخلاؤها بعد التحرير مع وجود بعض الأنشطة المحدودة وكانت للدولة عدة أفكار لاستغلال جزيرة فيلكا.
وعليه، يرجى الإجابة عنالأسئلة التالية:
٭ هل قامت البلدية بإعداد دراسات خاصة لتطوير جزيرة فيلكا؟ واذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدنا بنسخة منها
٭ ما الجهة المسؤولة عن تطوير جزيرة فيلكا؟
٭ ما رؤية البلدية لتطوير واستغلال جزيرة فيلكا؟
٭ ما خطة المخطط الهيكلي للدولة لجزيرة فيلكا؟
٭ هل تم التنسيق مع جهات أخرى في الدولة لتطبيق الخطة والاستغلال الأمثل للجزيرة؟