بداح العنزي

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن العديد من الانجازات التي حققتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال شهر نوفمبر والتي أسفرت عن رفع وإزالة 6500 درب من الانقاض وتحصيل رسوم بلغ اجماليها 53516 دينارا.

وفي هذا السياق، أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار العمار أن هذه الحملات الميدانية تأتي في إطار التأكيد على تطبيق كل القوانين واللوائح بحق المخالفين، مشيرا إلى أنها مستمرة وستشمل جميع الساحات العامة التي تقع تحت مسؤولية محافظة العاصمة حفاظا على المنظر العام والوجه الحضاري تنفيذا لتعليمات مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وتحت إشراف مساعد المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م. فيصل صادق.

بدوره، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق مشعل العازمي أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق قامت برفع 234 سيارة مهملة إلى جانب وضع 1630 ملصقا والإفراج عن 106 سيارات من موقع الحجز وتوجيه 262 انذارا وتحرير 222 تعهدا، بالإضافة إلى رفع 6500 درب من المخلفات.