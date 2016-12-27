تأكيدا لما نشرته «الأنباء» بشأن عقد جلسة غير عادية للمجلس البلدي لاعتماد الاجازة الربيعية للاعضاء لمدة 45 يوما من اجل اعطاء الفرصة للحكومة لحل الاشكالية القانونية بشأن توزيع الجداول الانتخابية، فقد تقدم امس 6 اعضاء بطلب عقد الجلسة.

وقد حدد الاعضاء مشعل الجويسري، علي الموسى، د.حسن كمال، محمد المعجل، يوسف الغريب وفهد الصانع يوم غد موعدا لعقد الجلسة على ان تبدأ الاجازة الربيعية من الثاني من شهر يناير وتستمر حتى 21 فبراير المقبل.

وتضمن كتاب الأعضاء التالي: حددت المادة 15 من قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 انه يجوز دعوة المجلس البلدي الى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير او رئيس المجلس او خمسة من اعضائه على الاقل وتطبيقا لهذه اللائحة نتقدم نحن الاعضاء بطلب لعقد جلسة غير عادية يوم الأربعاء بتاريخ 28/12/2016 لبحث المواضيع التالية:

٭ المصادقة على محضر المجلس البلدي رقم 16 المنعقد بتاريخ 7/11/2016.

٭ محضر اجتماع لجنة محافظة حولي رقم 8 المنعقدة بتاريخ 16/11/2016.

٭ محضر اجتماع لجنة محافظة العاصمة رقم 15 المنعقدة بتاريخ 23/11/2016.

٭ ورشة عمل لجنة محافظة حولي رقم 2 المنعقدة بتاريخ 30/11/2016.

٭ ورشة عمل لجنة الاصلاح والتطوير رقم 8 المنعقدة بتاريخ 7/12/2016.

٭ اجازة المجلس البلدي من تاريخ 2/11/2017 الى 21/2/2017.

٭ موضوع المساحات الاستثمارية بالاندية الشاملة والمتخصصة.

من جانب آخر، اوضح رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي م.علي الموسى ان عقد الجلسة غير العادية يأتي تطبيقا للمادة 15 من قانون البلدية رقم 35 لسنة 2016 والتي جاء فيها كما يجوز دعوة المجلس الى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير او رئيس المجلس البلدي او خمسة من اعضائه على الاقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الخمسة أيام.

واضاف الموسى ان الاعضاء ارتأوا ضرورة عقد جلسة غير عادية من اجل عدم تأخير المعاملات المعروضة على المجلس، مؤكدا حرص جميع الزملاء الاعضاء على استمرار عجلة العمل في المجلس سواء في اللجان او حتى في عقد الجلسات.

وأوضح الموسى ان جدول الاعمال يحتوي على توصيات لجنتي حولي والعاصمة وغيرهما من اللجان، اضافة الى المصادقة على محضر اجتماع المجلس السابق.

وبين الموسى ان جدول الاعمال يحتوي على طلب بتحديد موعد عطلة المجلس الربيعية، مشيرا الى ان الاعضاء همهم الوحيد عدم تأخير المعاملات في المجلس.